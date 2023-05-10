دولة عربيّة دخلت على خطّ التهدئة.. هل قرّرت "إسرائيل" وقف إطلاق النار؟



قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن "إسرائيل" تدرس عرض مصر لتطبيق هدنة في غزة.



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وأضافت المصادر أن "مصر قررت إرسال وفود إلى "إسرائيل" وغزة للاتفاق على هدنة طويلة".



كما أفادت وسائل إعلام مصرية "بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين".



وإلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية سقوط "21 شهيداً و54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء". وقالت مصادر لـ "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، إن "إسرائيل" أبلغت مصر موافقتها على وقف استهداف قادة حركة الجهاد وتطبيق هدنة".وأضافت المصادر أن "مصر قررت إرسال وفود إلى "إسرائيل" وغزة للاتفاق على هدنة طويلة".كما أفادت وسائل إعلام مصرية "بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين".وإلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية سقوط "21 شهيداً و54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت الأربعاء، صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات إسرائيلية غلاف غزة.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه سديروت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجنوب.







