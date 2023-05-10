"The Hill": فرص زيلينسكي في حفظ ماء وجهه تتضاءل

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أكد جوزيف بوسكو، في مقال لصحيفة The Hill أن فرص زيلينسكي في حفظ ماء وجهه تتضاءل يوما بعد يوم، فيما تمثل المفاوضات مع موسكو الفرصة الأخيرة في يده.وأضاف: "قد يكون زيلينسكي مستعدا لأن يعرض على بوتين وقف القتال لحفظ ماء وجه كييف، مما يعني أن روسيا ستحتفظ بجزء من الأراضي التي تسيطر عليها، رغم أن شبه جزيرة القرم تبدو غير قابلة للتفاوض من الجانبين".وأكد أن قرار زيلينسكي يتأثر أيضا بعدم استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن، لتزويد كييف بأسلحة هجومية أحدث.وأضاف: "قد يخشى زيلينسكي فشل الهجوم المضاد بسبب التأخر الكبير في تسليمه الدبابات الغربية ورفض الرئيس بايدن توفير مقاتلات وأسلحة بعيدة المدى له، حيث قد يرغب زيلينسكي في إبرام صفقة أفضل، يمكنه السماح لنفسه بها". (روسيا اليوم)