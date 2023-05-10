سقوط 300 صاروخ اليوم في المستوطنات... كم بلغ عدد الجرحى الإسرائيليين؟

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أصيب 11 إسرائيليا تم نقلهم إلى المستشفيات جراء سقوط 300 صاروخ فلسطيني في مناطق متفرقة من "إسرائيل" اليوم الأربعاء.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين وصلوا إلى المستشفيات من مناطق غلاف غزة، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 300 صاروخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة ومدينتي أسدود وتل أبيب، خلال ساعة ونصف الساعة، أطلقت من قطاع غزة. (روسيا اليوم)