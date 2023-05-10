تخطّت قوّته الـ7 درجات.. زلزال يهزّ منطقة قبالة تونغا وهذا ما قِيل عن خطر "تسونامي"

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بلغت قوته 7.6 درجات هزّ منطقة واقعة قبالة تونغا في جنوب المحيط الهادئ.وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومتراً، وكان مركزه يبعد 73 كيلومتراً شمال غربي هييفو في تونغا.وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد (تسونامي) إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.