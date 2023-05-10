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عربي-دولي

تخطّت قوّته الـ7 درجات.. زلزال يهزّ منطقة قبالة تونغا وهذا ما قِيل عن خطر "تسونامي"

Lebanon 24
10-05-2023 | 13:06
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بلغت قوته 7.6 درجات هزّ منطقة واقعة قبالة تونغا في جنوب المحيط الهادئ.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومتراً، وكان مركزه يبعد 73 كيلومتراً شمال غربي هييفو في تونغا.
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وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد (تسونامي) إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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