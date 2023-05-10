صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب... رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب، بينما أكدت مصادر أن صواريخ جديدة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.وأشارت مصادر إلى أن "رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، مما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين". (سكاي نيوز)