Advertisement

عربي-دولي

عميل بريطاني سابق: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1065382-638193494720600291.jpg
Doc-P-1065382-638193494720600291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، أن الجيش الأوكراني يتخلف عن الجيش الروسي في جميع النواحي، ما يثير شكوكًا في قدرة القوات الأوكرانية على شن هجوم مضاد.
وأفاد كروك بأن "الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكك في إمكانية شن هجوم مضاد من قبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
Advertisement
وقال كروك في حديث لقناة"Judging Freedom" على "يوتيوب: "تحول الوضع 180 درجة، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والمدافع في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي وفني شامل وقدرات صناعية وإمدادات وكل ما تحتاج إليه قواتها لشن هجوم".
ووفقا لضابط المخابرات، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها 50 ألف جندي مدرب فقط، في حين أن الجيش الروسي لديه أكثر من ذلك بمرات.

وأشار كروك إلى أن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد كبير. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-05-10
19:30 | 2023-05-10
19:00 | 2023-05-10
18:30 | 2023-05-10
18:00 | 2023-05-10
16:51 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website