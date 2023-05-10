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ما حقيقة فرار اللواء 72 الروسي من باخموت؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:45
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قالت وحدة عسكرية أوكرانية، الأربعاء، إنها دحرت لواء مدرعات روسيا من منطقة الجبهة قرب باخموت، مؤكدة رواية لرئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بأن القوات الروسية "فرت".

ولم تعلق موسكو على التقارير التي تفيد بأن اللواء 72 المنفصل تخلى عن مواقعه في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي تعد هدفا رئيسيا للهجوم الذي شنته موسكو في الشتاء، ومسرحا لأشد المعارك البرية دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
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ويتكون اللواء الروسي عادة من قوات قوامها عدة آلاف.
ويفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر الذي اتهم القوات المسلحة في موسكو مرارا بالفشل في تقديم الدعم الكافي لمسلحيه في باخموت، قال، الثلاثاء، إن "اللواء الروسي تخلى عن مواقعه".
وأضاف بريغوجين: "جيشنا يفر. اللواء 72 تراجع 3 كيلومترات مربعة هذا الصباح، وفقدت نحو 500 رجل".
وقال لواء الهجوم الثالث الأوكراني في بيان: "رسميا، تقرير بريغوجين عن هروب اللواء 72 الروسي المنفصل من مكان قريب من باخموت وترك 500 جثة روسية حقيقي".

وقالت القيادة العسكرية في شرق أوكرانيا، إنها "ألحقت أضرارا جسيمة باللواء الروسي"، رغم تصريحاتها بأن روسيا "ما زالت تحاول بكل قوة السيطرة على باقي باخموت".

لكن المتحدث باسم القوات الأوكرانية شرقي البلاد سيرهي تشيرفاتي، قال: "للأسف لم يدمروا اللواء الروسي بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف تشيرفاتي: "الوضع في باخموت ما زال صعبا بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريغوجين إحداثه، باخموت لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود". (سكاي نيوز)
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