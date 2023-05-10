جرحى وأبنيّة أُصيبت بشكل مباشر... الفصائل الفلسطينيّة تقصف عسقلان بالصواريخ

قالت "روسيا اليوم"، إنّ 16 إسرائيليا أصيبوا، بينهم حالة خطيرة في سقوط صواريخ على عسقلان أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.



وأضافت أن أبنية في عسقلان وسديروت أصيبت إصابات مباشرة.



كما أفادت بأن صافرات الإنذار دوت في عسقلان. (روسيا اليوم)

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