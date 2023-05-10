مسؤول سابق في ورطة... ما الذي جرى في حفل السفارة الروسيّة؟

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واجه المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر انتقادات، لمشاركته في حفل أقيم في السفارة الروسية وحضره كذلك ممثلون لليمين المتطرف.وكان شارك شرودر مساء الثلاثاء مع زوجته في حفل استقبال أقيم في برلين في مقر البعثة الدبلوماسية الروسية، بمناسبة ذكرى انتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية.وظهر المستشار السابق في صورة نشرتها صحيفة "بيلد" وهو يبتسم.وشارك في الحفل أعضاء في حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف وحزب "دي لينكه" اليساري المتطرف، فضلا عن أحد آخر قادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية إيغون كرينتس.في المقابل، لم يشارك في الحفل أي ممثلين للاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنصار البيئة والحزب الليبرالي. (سكاي نيوز)