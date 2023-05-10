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أعلنت الاستخبارات التركية القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي وثلاثة من أعوانه في سوريا.وأوضحت الاستخبارات التركية، أن طواقمها نفذت عملية أمنية خاصة في سوريا، تم إثرها إلقاء القبض على المسؤول في تنظيم "داعش" المعروف "بشهاب ڤاريش".و"ڤاريش" كان عرف سابقا بكونه "والي تركيا في التنظيم"، وهو من أخطر المطلوبين في القائمة الحمراء لتركيا. (روسيا اليوم)