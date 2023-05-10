نتنياهو: كل من يحاول المسّ بنا سيلقى الردّ

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "تل أبيب خلقت معادلة جديدة"، في إشارة للقصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدف قادة في الجهاد الإسلامي.وقال نتنياهو: "قواتنا تقوم بقصف أهداف في غزة وتجني أثمانا باهظة".وأضاف أن "كل من يحاول المس بنا سيلقى الرد من خلال هذه العملية"، مشيرا إلى أن "الجهاد الإسلامي تلقى الضربة الأقسى خلال الفترة الأخيرة".وتابع قائلا: "نبعث رسالة وبرقية لكل من يحاول المساس بـ"إسرائيل"، نحن نراقبكم في كل مكان". (روسيا اليوم)