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عربي-دولي

نتنياهو: كل من يحاول المسّ بنا سيلقى الردّ

Lebanon 24
10-05-2023 | 15:42
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "تل أبيب خلقت معادلة جديدة"، في إشارة للقصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدف قادة في الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو: "قواتنا تقوم بقصف أهداف في غزة وتجني أثمانا باهظة".
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وأضاف أن "كل من يحاول المس بنا سيلقى الرد من خلال هذه العملية"، مشيرا إلى أن "الجهاد الإسلامي تلقى الضربة الأقسى خلال الفترة الأخيرة".

وتابع قائلا: "نبعث رسالة وبرقية لكل من يحاول المساس بـ"إسرائيل"، نحن نراقبكم في كل مكان". (روسيا اليوم)
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