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إقتصاد

بايدن: إذا تخلفنا عن سداد ديوننا فإن العالم كله سيواجه المشاكل

Lebanon 24
10-05-2023 | 16:34
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال كافة أنحاء العالم.

وقال خلال حضوره ملتقى في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل". (روسيا اليوم)
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