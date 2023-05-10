بايدن: إذا تخلفنا عن سداد ديوننا فإن العالم كله سيواجه المشاكل

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال كافة أنحاء العالم.وقال خلال حضوره ملتقى في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل". (روسيا اليوم)