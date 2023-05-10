"لوفيغارو": روسيا بدأت تستخدم دبابة "أرماتا" في أوكرانيا

Advertisement

أشارت "لوفيغارو" إلى أن روسيا بدأت تستخدم دبابة "أرماتا" في أوكرانيا، وعلى الغرب الاستعداد لإنزال روسيا أعدادا كبيرة منها إلى الميدان لتواجه الدبابات الألمانية والأميركية المجهول.وأضافت الصحيفة: "دبابة "أرماتا" نتاج ثورة تكنولوجية، وعلى الغرب أن يستعد لدخولها المعركة على نطاق واسع".وتابعت: "هذه الدبابة ستحدث طفرة في سير القتال، فمما يزيد من فعاليتها، أنها تعمل بشكل متكامل مع عربات المشاة وباقي الدبابات في إطار مجموعة قتالية موحدة" عبر اتصالات فضائية وشبكة إنترنيت مغلقة. (روسيا اليوم)