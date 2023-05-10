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عربي-دولي

تقدّم بمحادثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدّة

Lebanon 24
10-05-2023 | 19:30
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قال مصدر من الوساطة لـ "رويترز" إن المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أحرزت تقدماً وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا.
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