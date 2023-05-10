تقدّم بمحادثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدّة

قال مصدر من الوساطة لـ "رويترز" إن المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أحرزت تقدماً وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا.

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