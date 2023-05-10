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مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والصناعات البتروكيمياوية بين العراق وإيران

Lebanon 24
10-05-2023 | 20:00
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وقّعت وزارتا النفط العراقية والايرانية اليوم وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والصناعات البتروكيمياوية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني التقى اليوم وزير النفط الايراني جواد اوجي وبحث معه مجمل علاقات التعاون بين العراق وايران وسبل تطويرها وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
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وأضاف أن "السوداني رعى بعد ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والايرانية وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني وعن الجانب الايراني الوزير جواد اوجي".
وأوضح البيان ان "المذكرة تضمنت تنظيم اوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب".
وأضاف أن "المذكرة تضمنت كذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية وفي مجال التدريب والتاهيل في قطاعي النفط والغاز".
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