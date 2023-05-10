استشهاد 3 أشخاص في غارة للاحتلال جنوب غزة

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استشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، بينهم قيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.وقالت "سرايا القدس" في بيان إنها "تنعي شهيدها القائد علي غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".وأكد مصدر طبي في غزة استشهاد غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خانيونس وأسفرت عن إصابة آخرين بجروح.من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اغتيال غالي في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك.وقال الجيش: "شكّل علي غالي شخصية بارزة في التنظيم وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة".