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عربي-دولي
اعتراف نادر من الكرملين بشأن غزو أوكرانيا
Lebanon 24
10-05-2023
|
23:01
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" لكنها ستستمر.
وأضاف بيسكوف في المقابلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.
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وتابع قائلا: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. هي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".
وأشار إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا.
وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي سيطرت عليها روسيا من البلاد، الأمر الذي اعتبره بيسكوف أنه يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.
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