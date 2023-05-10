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عربي-دولي

مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
10-05-2023 | 23:11
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عثور مسيّرة أوكرانية من دون طيار، على جندي روسي وجدته الثلاثاء الماضي وهو الحي الوحيد في خندق بضواحي مدينة "باخموت" الواقعة في الشرق الأوكراني، فدب فيه الرعب ونظر الى حيث كانت الطائرة تحلق فوقه، وتوسل لمن يتحكم بها عن بعد بأن يبقي عليه حيا مقابل أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم.
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دقائق مرت، وجاءته الموافقة على العرض، وبدلا من اطلاق المتحكم قذيفة عليه تمزقه إربا، ألقى اليه طردا يتضمن تعليمات عليه القيام بها، أهمها الخروج من الخندق الى أرض مفتوحة، لترافقه المسيّرة الى موقع أوكراني يحميه من قصف مدفعي روسي كان يستهدف المنطقة التي انسحب منها لواء مدرعات روسي.

ونفذ الجندي ما طلبه منه المتحكم بالمسيّرة التي صورت مراحل التعامل معه واستسلامه لحظة بلحظة، وجعلت مما صورت فيديو عرضته قناة Київ tv التلفزيونية الأوكرانية.

ولم تذكر الفرقة أي معلومات شخصية عن الجندي المستسلم، بل ذكرت أنها بثت الفيديو في موقعها بعنون "باخموت: عمل خيري من القوات المسلحة الأوكرانية في 9 أيار" وملخصه أن قائد طائرة بدون طيار في اللواء الميكانيكي 92 التابع بأوكرانيا لفرقة الطائرات المقاتلة بدون طيار "رصد جنديا روسيا طلب عدم قصفه، فألقى فريقنا مذكرة له مع طلب الاستسلام واتباع التعاليم، فوافق برغم أن رفاقه كانوا يطلقون النار على ظهره" لقتله ومنعه من الاستسلام.

بعدها أصدر Mykhailo Fedorov نائب رئيس الوزراء الأوكراني، بيانا أكد فيه استسلام الجندي الروسي، وقال إن استسلامه "جاء في وقت حققت فيه أوكرانيا مكاسب بالجهة الجنوبية الغربية لباخموت".(العربية)

عربي-دولي

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