تقدم بمحادثات الجيش السوداني والدعم السريع بجدة

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دخلت الأزمة في السودان يومها السادس والعشرين، الخميس، وسط استمرار لجهود إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.وفي هذا الصدد، أكد الناطق باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أكد اقتراب مباحثات جدة بين وفدي الجيش والدعم السريع من التوصل لاتفاق.يوسف أوضح أن مباحثات جدة تسير بشكل جيد بسبب وجود إرادة للتوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة، مشيرا الى احتمالية اتفاق الجيش والدعم السريع على إنهاء الأزمة في أي لحظة.كما اعتبر الناطق باسم العملية السياسية في السودان أن الخيار السلمي هو الحل الأفضل للأزمة التي تعيشها بلاده.وفي السياق، قال مصدر من الوساطة لوكالة "رويترز" إن المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية أحرزت تقدما وإنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا.وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن الاتفاق قريب. واستمرت المحادثات حتى ساعة متأخرة من الليل.وفي ظل غياب أرضية للتفاهم ترك الوضع على حاله لتتجدد الاشتباكات الأربعاء وتواصل حصد الضحايا، وسط تردي الأوضاع المعيشية من انقطاع مياه وكهرباء وإنترنت، فيما قالت السعودية إن المفاوضين في جدة يعملون على وقف قصير المدى لإطلاق النار.ويعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة. وتهدف المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة حقيقية والسماح بوصول موظفي الإغاثة وإمداداتها بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار في وقف القتال.أوصت لجنةُ الأمن في الخرطوم ، الفريق عبد الفتاح البرهان بإعلان التعبئة العامة وادخالِ البلاد في حالة طوارئ وحظرِ التجوال.