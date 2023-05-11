الطائرة الثالثة من جسر المساعدات السعودية تصل السودان

وصلت مطار بورتسودان الدولي، الطائرة الثالثة من جسر المساعدات السعودية الموجهة إلى السودان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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