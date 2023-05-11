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عربي-دولي

الطائرة الثالثة من جسر المساعدات السعودية تصل السودان

Lebanon 24
11-05-2023 | 00:34
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وصلت مطار بورتسودان الدولي، الطائرة الثالثة من جسر المساعدات السعودية الموجهة إلى السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
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السعودية

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