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عربي-دولي

لليوم الثالث.. 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
11-05-2023 | 00:36
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سجلت كوريا الجنوبية، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، في تزايد للإصابات مع تخفيف قيود مكافحة كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

ونقلت الوكالة عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إعلانها عن تسجيل 20,574 حالة، بما في ذلك 32 حالة من الخارج، لتنخفض بذلك عن 23,521 إصابة تم تسجيلها، الأربعاء، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.
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وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة إضافية بكورونا، ليرتفع العدد الكلي إلى 34,583 وفاة.

في مارس، رفعت كوريا الجنوبية فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، لكنه يظل سارياً في المرافق الطبية والصيدليات والمرافق الأكثر عرضة لتفشي العدوى.
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