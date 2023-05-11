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عربي-دولي

سيارات مشتعلة وأشخاص بداخلها.. 9 وفيات بحادثين مروعين!

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:02
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قتل 9 أشخاص وأصيب 14 شخصاً في حادثي سير بالأردن، وسط مشاهد مروعة للحادثين اللذين انتشرت صورهما في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

وفي الحادث الأول، حيث تعاملت الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى إلى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات بداخلها أشخاص في منطقة نزول العدسية باتجاه العاصمة الأردنية عمان.
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى، حيث إن الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير.

من جانبه، قال مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور عوض الخزاعلة لـ"العربية" إنه تم طلب فريق الأزمات والطوارئ في المستشفى، وهم 30 شخصا من مختلف التخصصات الطبية من تخدير وأشعة وجراحة وعظام وغيرها من التخصصات، وذلك للتعامل مع الحادث بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى مستشفى في السرعة القصوى للتعامل مع الحادث.

وفي حادث آخر ليس أقل بشاعة عن الأول، فقد تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون وشرطة عجلون شمال الأردن، مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في وادي بعمق 100 متر في منطقة كفرنجة.

ونتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الإيمان الحكومي. (العربية)



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