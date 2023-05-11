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إطلاق سراح 11 شخصاً خُطفوا خلال هجوم على كنيسة في نيجيريا

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:36
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أفرج خاطفون عن 11 شخصاً من أصل 25 احتجزوهم، الأحد، بعد هجوم على كنيستهم الواقعة في شمال غرب نيجيريا، حسب ما أفاد مسؤول ديني وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

واقتحم مسلّحون الأحد كنيسة معمدانية في منطقة شيكون في ولاية كادونا، واختطفوا في البداية 40 شخصاً. وتمكن 15 شخصاً من الفرار في ما بعد، ليبقى 25 شخصاً مخطوفين.
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وقال القس جوزف هياب رئيس "الجمعية المسيحية في نيجيريا" في ولاية كادونا، "اليوم لا يزال 14 شخصاً محتجزين لدى الخاطفين بينما أطلقوا سراح 11 شخصاً".

وأضاف "لقد تركوا (في الأدغال) أو حرّروا من وجدوا أنّه يصعب التعامل معهم بسبب مشاكل صحية أو الإرهاق، أو بسبب سنّهم".
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