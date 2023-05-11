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عربي-دولي

المنفي والدبيبة يبحثان ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات

Lebanon 24
11-05-2023 | 02:04
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس الحكومة المقالة من قبل البرلمان عبدالحميد الدبيبة "مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات المصالحة الوطنية والانتخابات".

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة المنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس.
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محمد المنفي

عبدالحميد الدبيبة

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