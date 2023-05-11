قوات أوكرانيا تقترب من باخموت.. وقائد "فاغنر" يعترف: زيلينسكي "يخدعنا"

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قال قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين، الخميس، إن قوات أوكرانيا تقترب من مدينة باخموت شرفي البلاد.وأضاف بريغوزين: "(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يخدعنا. هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم بالسرعة القصوى".وتابع: "الوحدات العسكرية الأوكرانية تقترب من باخموت"، التي تشهد منذ أشهر أعنف معارك في الحرب الأوكرانية.