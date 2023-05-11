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عربي-دولي

أردوغان: سنبني "قرن تركيا" بدعم أشقائنا الأكراد

Lebanon 24
11-05-2023 | 06:41
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تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بجعل تركيا أكثر حرية وأمانا وازدهارا لجميع مواطنيها، وببناء "قرن تركيا" بدعم أشقائها الأكراد، وفق تعبيره.

و"قرن تركيا" هي رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في تشرين الأول الماضي، وتتضمن برامج وأهدافا للجمهورية في المئوية الجديدة.
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وأشاد أردوغان في تغريدة عبر تويتر بالجهود الحثيثة التي بذلها حزب العدالة والتنمية لمنح الأكراد حقوقهم التي يستحقونها، منذ توليه السلطة عام 2022.

وأكد أن "الأشقاء الأكراد هم أقرب الشاهدين على الجهود الصادقة المبذولة حتى اليوم والتحديات التي تجاوزتها تركيا والمكائد التي حيكت ضدها في هذا الصدد".

وأضاف "حتما كانت لدينا بعض النواقص وأمور أردنا القيام بها ولكننا لم نتمكن من ذلك، إلا أن المكتسبات التي قدمناها لتركيا في مجال الحقوق والحريات واضحة".

وشدد الرئيس التركي على أن حكومته لن تسمح بتقويض هذه المكتسبات، وستتصدى لمحاولات إعادة إحياء تركيا القديمة التي كانت خاضعة لخطر الإرهاب.

كما تعهد بالتصدي "لكل من يحاول تجنيد الأطفال الأكراد المساكين، ويجبرهم على استهداف قوات الجيش والشرطة والمواطنين في عموم البلاد".

وتابع "كل من يحاول استهداف سلامة شعبنا لصالح القوى الإمبريالية سيجدنا أمامه، ومن يحاول التعدي على حقوقكم سيجد أمامه طيب أردوغان وتحالف الشعب".

وأوضح أن حكومته ستواصل العمل حتى تصبح تركيا أكثر حرية وأمانا وازدهارا لجميع مواطنيها الـ85 مليونًا، وستبني "قرن تركيا" بدعم أشقائها الأكراد. (الجزيرة)
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