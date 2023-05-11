Advertisement

عربي-دولي

بـ6 نقاط.. ماذا قال ترامب في آخر مقابلة له؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1065706-638194096411021538.jpg
Doc-P-1065706-638194096411021538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن حملته الانتخابية الثالثة بسباق الرئاسة إلى البيت الأبيض 2024 ستكون إلى حد كبير مثل الحملتين السابقتين في العامين 2016 و2020.

وحول موضوع الطاقة وأسعار الوقود، قال ترامب: "كنا مستقلين في مجال الطاقة وسنكون قريباً من المهيمنين بقطاع الطاقة، لم يفعل أحد من قبل ما فعلته، انخفض النفط.. كنا سنصبح أكبر من روسيا والمملكة العربية السعودية معا وضعف ذلك".
Advertisement

ورفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2020، مكررا مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

وكرر ترامب مزاعم كاذبة بشأن تصرفاته خلال أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، ملقيا اللوم على رئيسة مجلس النواب حينها، نانسي بيلوسي، من بين آخرين، قائلاً إنهم "مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية".

وعلق ترامب على إدانته من قبل هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، نافيا معرفته بالصحفية، وسخر منها.

ورد ترامب على سؤال حول من يريد أن يفوز بالحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة.. أنظر إلى الأمر من ناحية تسوية الوضع لوقف قتل كل هؤلاء الناس"، وعند تكرار السؤال رد ترامب بأنه سيتمكن من إيجاد حل "في غضون 24 ساعة".

واقترح ترامب عودة سياسة الهجرة الخاصة بفصل عائلات المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية، قائلا: "عندما تقول لعائلة أنك إذا أتيت فسنقوم بتفريقكم، لن يأتوا". (سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2023-05-11
17:33 | 2023-05-11
16:55 | 2023-05-11
16:53 | 2023-05-11
16:30 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website