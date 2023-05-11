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عربي-دولي
بـ6 نقاط.. ماذا قال ترامب في آخر مقابلة له؟
Lebanon 24
11-05-2023
|
06:44
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن حملته الانتخابية الثالثة بسباق الرئاسة إلى البيت الأبيض 2024 ستكون إلى حد كبير مثل الحملتين السابقتين في العامين 2016 و2020.
وحول موضوع الطاقة وأسعار الوقود، قال ترامب: "كنا مستقلين في مجال الطاقة وسنكون قريباً من المهيمنين بقطاع الطاقة، لم يفعل أحد من قبل ما فعلته، انخفض النفط.. كنا سنصبح أكبر من روسيا والمملكة العربية السعودية معا وضعف ذلك".
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ورفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2020، مكررا مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات.
وكرر ترامب مزاعم كاذبة بشأن تصرفاته خلال أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، ملقيا اللوم على رئيسة مجلس النواب حينها، نانسي بيلوسي، من بين آخرين، قائلاً إنهم "مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية".
وعلق ترامب على إدانته من قبل هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، نافيا معرفته بالصحفية، وسخر منها.
ورد ترامب على سؤال حول من يريد أن يفوز بالحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا: "لا أفكر فيما يتعلق بالفوز والخسارة.. أنظر إلى الأمر من ناحية تسوية الوضع لوقف قتل كل هؤلاء الناس"، وعند تكرار السؤال رد ترامب بأنه سيتمكن من إيجاد حل "في غضون 24 ساعة".
واقترح ترامب عودة سياسة الهجرة الخاصة بفصل عائلات المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية، قائلا: "عندما تقول لعائلة أنك إذا أتيت فسنقوم بتفريقكم، لن يأتوا". (سي ان ان)
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