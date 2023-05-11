بعد "إجتماع موسكو الرباعي".. ماذا قال وزير خارجية إيران؟

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وقال عبد اللهيان في تصريح قبل مغادرته موسكو إنه انتهز الفرصة لحضور الاجتماع الرباعي في موسكو، وعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وناقش تطوير العلاقات الثنائية وخاصة السعي للتعاون، كما تم بحث القضايا الاقتصادية والتجارية.وأفاد بأنه "في هذه الاجتماعات، تمت متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات منفصلة لرئيس جمهورية إيران الإسلامية مع رئيسي روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا"، مشيراً إلى أنه تمّ إحراز تقدم كبير في العلاقات الإيرانية التركية وكذلك العلاقات بين طهران وموسكو خلال العام الماضي، وأن حجم العلاقات التجارية الإيرانية مع هذين البلدين يظهر حالة متزايدة ومتفائلة.ولفت إلى أن التطور في العلاقات الروسية جاء نتيجة جهود سفارات البلدين والأجهزة المعنية فيهما، فقد أصبح القطاع الخاص نشيطا للغاية وتم إنشاء منصات جيدة للقطاع الخاص في البلدين اللذين يمكنهما الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، موضحا أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ايضا.وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، قال عبد اللهيان: "في دمشق، سنشهد تخطيطا ووضع السكة لنشاط واسع للقطاعين الخاصين الإيراني والسوري".