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عربي-دولي

فيديو هزّ الفلبين.. شاهدوا اللحظات الأخيرة قبل وفاة مُلاكم على الحلبة!

Lebanon 24
11-05-2023 | 06:56
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توفيَ الملاكم الفلبيني الشاب كينيث إيغانو، الأربعاء، وذلك إثر دخوله غيبوبة عقب نزالٍ خاضه الأسبوع الماضي.
 
ويبلغ إيغانو من العمر 22 عاماً، وقد انتشرت لقطات فيديو توثق لحظة "إنهياره" بعد نزال شرس استمرّ 8 جولات يوم السبت الماضي.
 
وتبيّن من خلال الفيديوهات أن إيغانو فقد توازنه أثناء وقوفه مع مدربه، إذ ترنّح قبل نقله خارج الحلبة. 
 
واليوم الخميس، جرى الإعلان عن وفاة إيغانو بعد إن تبين أنه تعرض لنزيف في المخ. 
 
وجاء نزال إيغانو الأخير كجزء من سلسلة "Blow by Blow" التي يمولها ملاكم الفلبين الأسطوري ماني باكياو، والتي تشكل جزءاً من برنامج تلفزيوني أسبوعي للملاكمة في الفلبين.

ووفقاً للتقارير، فقد تكفل باكياو بجميع المصاريف الصحية للملاكم، قبل أن تعلن الوفاة.
 
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