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عربي-دولي

صورة شيخ تُشغل السعوديين على مواقع التواصل.. ما سرّها؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 08:05
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شغلت صورة لشيخ ثمانيني العديد من السعوديين على مواقع التواصل، بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم، خلال الساعات الماضية، لاسيما أن تلك الصورة أكدت وصول الشيخ عبد القادر بخش البالغ من العمر 82 عاماً، والذي ذاع صيته قبل أيام، إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس.
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وكانت قصة العجوز الباكستاني راجت عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، بعد أن ظل يدخر المال لمدة 15 عاماً، عبر العمل كراعي أغنام، حتى يتمكن من أداء العمرة.

لكنه ظهر فجأة خلال الفترة الماضية في مقطع مصور من مكة المكرمة، عند الكعبة، ليتبين أنه تمكن أخيراً من تحقيق حلمه والسفر إلى السعودية.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الصورة، مؤكدين أن آل شيخ وفى بوعده، في إشارة إلى مساعدة الشيخ الباكستاني بالوصول إلى المملكة وأداء مناسك الحج لهذا العام. (العربية)
 
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