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قمة مرتقبة لزعماء دول جوار السودان

Lebanon 24
11-05-2023 | 09:30
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أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك أن هناك تحضيرات جارية لعقد قمة تجمع زعماء دول جوار السودان، لبحث تسوية الأزمة السودانية المشتعلة منذ منتصف الشهر الماضي.

وقال قلواك، في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية: "كل دولة من دول جوار السودان لديها رؤية وخطة وأفكار للحل في السودان، وهناك جلسة قريبا جدا تضم رؤساء تلك الدول قد تنعقد في مصر".
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وتدور منذ 15 نيسان الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى، وآلاف المصابين بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة. (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
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