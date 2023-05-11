قبل أيام من انتخابات تركيا.. مرشّح ينسحب من هو؟ (صورة)

أعلن مرشح انتخابات الرئاسة التركية محرم إنجه انسحابه من السباق الرئاسي، وذلك بعد نشر معارضين له صورا وتسجيلات تظهره في أوضاع وصفت بالمخلة بالآداب.



ودعا إنجه الناخبين الأتراك إلى التصويت لفائدة حزبه حزب البلد، من أجل دخول البرلمان، بينما تشتد منافسة محمومة بين المرشحين. (سكاي نيوز)

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