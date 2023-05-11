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عربي-دولي

مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة

Lebanon 24
11-05-2023 | 10:30
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دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن إلى "وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار"، كما جاء في بيان صادر عنهم. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".
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بدوره قال نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الخميس، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدا، و 76 إصابة". (روسيا اليوم) 



المصدر: روسيا اليوم
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