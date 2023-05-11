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إقتصاد

ما هو سقف الدين العام الأميركي؟.. وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 09:00
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تحت عنوان: "ما هو سقف الدين العام الأميركي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟"، جاء في موقع "روسيا اليوم":
 
تتأرجح أميركا على حافة الهاوية المالية فمنذ نحو 3 أشهر حذرت الخزانة الأميركية من أن الحكومة قد وصلت إلى حد الدين الأقصى واتخذت الوزارة "إجراءات استثنائية" لاستمرار دفع الفواتير.
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أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن سقف الدين الأميركي، وأهميته؟ وأين تذهب أموال الميزانية الأميركية؟ ولماذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق حول الميزانية؟

ما هو سقف الدين الأميركي؟

سقف الدين العام الأميركي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. والولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.

لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.

ويعتبر الكونغرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار.

أين تذهب أموال الميزانية الأميركية؟

تذهب معظم أموال الخزانة الأميركية لدعم برامج إنفاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، التي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية، بعد ذلك يستحوذ الإنفاق العسكري على الجزء الأكبر.

لماذا لم يتم رفع سقف الميزانية الأميركية؟

فشل الجمهورين والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين، في نهاية نيسان الماضي، ومرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب لرفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه تضمن تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار.

من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.


وأمس حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل".

وفي كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار. (روسيا اليوم)              

 
المصدر: روسيا اليوم

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