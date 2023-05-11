المحكمة العليا الباكستانية: توقيف عمران خان "باطل"

Advertisement

اعتبرت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان "باطلا".وحضر خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال.وفي وقت سابق، قررت محكمة باكستانية خاصة حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم فساد. (سكاي نيوز)