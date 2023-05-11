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عربي-دولي

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في الهجوم على كنيس في تونس

Lebanon 24
11-05-2023 | 12:30
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فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقا بشأن مقتل فرنسي-تونسي يبلغ من العمر 41 عاما في هجوم وقع مساء الثلاثاء الماضي، أمام كنيس الغريبة في جربة بشرق تونس.

وقالت النيابة المختصة في بيان اليوم الخميس، إن التحقيق سببه الجنسية الفرنسية التي يحملها أحد الضحايا.
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وأضافت أنها فتحت "تحقيقا بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية. وأوكلت التحقيقات إلى المديرية العامة للأمن الداخلي".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 3 عناصر أمن خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي البلاد.

وقالت في بيان إن عنصرا من الحرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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