معظم المصابين من الأطفال.. بالصور إنهيار جسر للمشاة في فنلندا

جرح نحو 27 شخصا معظمهم من الأطفال في فنلندا عندما انهار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء.



وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو، بالقرب من العاصمة هلسنكي، في بيان اليوم الخميس: "أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة". (روسيا اليوم)

Advertisement