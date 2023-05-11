أثارت حيرة المواطنين... أجسام ناريّة تظهر في سماء هذا البلد (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان بشكل واسع مقاطع فيديو وثقوا فيها أجساما غريبة مجهولة محترقة في سماء بلادهم.

وأفادت وسائل إعلام يابانية محلية برصد هذه الأجسام المجهولة في محافظة أوكيناوا اليابانية مساء الأربعاء، من دون أن تضع تفسيرا لطبيعتها وماهيتها.



وظهرت الاجسام على شكل كرات نارية غريبة الشكل ومحترقة وكانت مرئية بشكل واضح، الأمر الذي أتاح للمواطنين تصويرها باستخدام أجهزة الهاتف.

ولم تقدم السلطات اليابانية حتى اللحظة أي تفسير لطبيعة هذه الأشياء، لكن المعلقين توقعوا أنها بقايا صواريخ أو نيازك مشتعلة بسبب دخولها الغلاف الجوي. (سبوتنيك)