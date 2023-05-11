مقتل شخصين في إطلاق نار داخل مصنع سيارات "مرسيدس"

أعلنت شركة "مرسيدس بن"ز، اليوم الخميس، عن مقتل شخصين إثر إطلاق نار في أحد مصانعها جنوب غرب ألمانيا، في حين قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبهًا به عمره 53 سنة.



وذكر مكتب الادعاء أن المحققين يدرسون افتراضا بأن مرتكب إطلاق النار تصرف منفردا وأن الواقعة لم تشهد تورط أي فرد من خارج المصنع. (الحرة)

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