لعب دوراً بارزاً في إطلاق الصواريخ... من هو القيادي الفلسطينيّ الذي اغتالته "إسرائيل" اليوم؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، أن القيادي بالحركة أحمد أبو دقة قتل في ضربة جوية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، الخميس.وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" تم القضاء على أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي الذي لعب دورا مركزيا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو "إسرائيل".وقالت حركة الجهاد إن ضربة جوية إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة، الخميس، أودت بحياة أبو دقة القيادي في الحركة.كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص أصيبوا في الضربة التي وقعت قرب خان يونس. (سكاي نيوز)