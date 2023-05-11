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عربي-دولي

لعب دوراً بارزاً في إطلاق الصواريخ... من هو القيادي الفلسطينيّ الذي اغتالته "إسرائيل" اليوم؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 10:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، أن القيادي بالحركة أحمد أبو دقة قتل في ضربة جوية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، الخميس.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" تم القضاء على أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي الذي لعب دورا مركزيا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو "إسرائيل".
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وقالت حركة الجهاد إن ضربة جوية إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة، الخميس، أودت بحياة أبو دقة القيادي في الحركة.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص أصيبوا في الضربة التي وقعت قرب خان يونس. (سكاي نيوز)
 
 
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