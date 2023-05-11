وصفت بالمصيرية.. أردوغان يتأخر عن منافسه قبل أيام قليلة على الانتخابات

قبل 3 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تركيا والتي وصفت بالمصيرية، يبدو أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان تأخر عن اللحاق بركاب منافسه المعارض، كمال كليتشدار أوغلو.



فقد أظهر استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات، التي تحظى بمتابعة دقيقة، اليوم الخميس أن أردوغان تخلف عن منافسه بأكثر من خمس نقاط مئوية. إذ بلغت نسبة تأييد الرئيس الحالي43.7 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لكليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ما يعني أن أردوغان يفتقر إلى الأغلبية المطلوبة للفوز في الجولة الأولى.

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كما يعني أن الانتخابات ستشهد جولة إعادة الاثنين في 28 أيار.



غير أن "كوندا" أشارت أيضا إلى أن غالبية ناخبي المرشحين يميلون إلى التصويت لصالح زعيم حزب الشعب الجمهوري في الجولة الثانية، وفق ما نقلت رويترز.



فيما قدّر هذا الاستطلاع الذي أُجري في السادس والسابع أن نسبة التأييد للمرشحين الآخرين بلغت 4.8 بالمئة لسنان أوغان و2.2 بالمئة لمحرم إنجه، إلا أن الأخير انسحب بوقت سابق اليوم، معززا بالتالي فرص كليتشدار أوغلو.

في المقابل، أظهر استطلاع أجرته شركة متروبول أن كليتشدار أوغلو سيحصل على 49.1 بالمئة وأردوغان 46،9 بالمئة. أما في جولة الإعادة، فسيفوز مرشح المعارضة بنسبة 51.3 بالمئة.



وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية أظهر استطلاع كوندا أن نسبة تأييد تحالف أردوغان الحاكم ستبلغ 44 بالمئة مقابل 39.9 بالمئة لتحالف المعارضة الرئيسي.

لكن في المجمل، تعزز تلك النتائج الانطباع بأن أردوغان يواجه في هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الأحد 14 أيار، أكبر تحد في فترة حكمه التي استمرت عقدين.



كما تتفق إلى حد كبير مع استطلاعات أخرى أشارت إلى تقدم مرشح المعارضة الرئيسي.

في حين من المتوقع أن يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يدعم كليتشدار أوغلو، دور "صانع الملوك". (العربية)