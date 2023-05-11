الدولار يرتفع.. وتفاصيل تكشف ما حدث!

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وقفز عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل.غير أن سوق العمل لا تزال قوية، إذ كانت توجد 1.6 فرصة عمل لكل عاطل في مارس.ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.92 بارتفاع 0.7 بالمئة.أما الجنيه الإسترليني، الذي قلص التراجعات في وقت سابق بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، فهبط 0.8 بالمئة إلى 1.2522 دولار.ووصل اليورو في أحدث تداول إلى 1.0904 دولار بانخفاض 0.6 بالمئة وتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات صينية أظهرت المزيد من المؤشرات على تباطؤ التعافي بعد كورونا.