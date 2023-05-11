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عربي-دولي

أخيرا.. بريطانيا تزود أوكرانيا بـ"السلاح الذي طال انتظاره"

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:26
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، إن بلاده تزود أوكرانيا بصواريخ "كروز" بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، مما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد في العمق خلف جبهة القتال.
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وتطلب أوكرانيا منذ شهور صواريخ طويلة المدى، لكن الدعم الذي قدمته بريطانيا وحلفاء آخرون مثل الولايات المتحدة اقتصر في السابق على أسلحة قصيرة المدى.

وقال والاس للبرلمان: "ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين. على روسيا أن تدرك أن أفعالها وحدها أدت إلى مد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة".
 
وأضاف أن بريطانيا تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة حتى يمكن استخدامها داخل أراضيها.

وقال الكرملين في وقت سابق إنه إذا قدمت بريطانيا هذه الصواريخ فسوف يتطلب ذلك "ردا مناسبا من جيشنا". (سكاي نيوز عربية) 
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