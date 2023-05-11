Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يحذر من مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

Lebanon 24
11-05-2023 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1065827-638194304786265611.jpg
Doc-P-1065827-638194304786265611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من تداعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، في إفادة صحفية: "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد"، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.
Advertisement
 
وأضافت أنه "يتعين على السلطات الأميركية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر .. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة". (سكاي نيوز عربية) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2023-05-11
17:33 | 2023-05-11
16:55 | 2023-05-11
16:53 | 2023-05-11
16:30 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website