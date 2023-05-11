ضربة ضخمة من قطاع غزة.. وابل كثيف من الصواريخ يهزّ ليل "إسرائيل" (فيديو)

تصاعدت حدّة التصعيد في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، لاسيما بعد استمرار الجيش الإسرائيلي بشن غاراته ضدّ القطاع وارتفاع عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت قناة "الجزيرة" أنّ المقاومة في غزة أطلقت دفعة صاروخية جديدة مساء اليوم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ بالقرب من تل أبيب، مشيراً إلى أنه تمّ إطلاق 803 صواريخ منذ بدء التصعيد وتمّ اعتراض 179 منها.

ووفقاً لتقارير عديدة، فقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة وعسقلان، وغلاف غزة وشماله، في حين ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن صاورخاً سقط على منزل في منطقة رحوفوت قرب تل أبيب.

إلى ذلك، ذكرت قناة "الجزيرة" أن قصفاً صاروخاً مكثفاً طال منطقة تل أبيب أيضاً، فيما أفيد عن إصابة مباشرة لمبنى في نيتفوت بالنقب لغربي. كذلك، تبين أن الصواريخ الفلسطينية طالت سديروت وعسقلان.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية أعلنت في وقت سابق مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية مساء اليوم، لعدد من المستوطنات.كذلك، أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة 7 إسرائيليين بجروح بينهم حالة حرجة في قصف استهدف منطقة رحوفوت قرب تل أبيب.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 شهيداً و93 مصاباً.

بدورها، دعت وزارة الخارجية الأميركية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات لتفادي استهداف المدنيين وخفض التصعيد والعنف.