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عربي-دولي

موسكو: لا تمديد لصفقة الحبوب في غياب التوافق

Lebanon 24
11-05-2023 | 13:11
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حذر سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي من أن مبادرة البحر الأسود وصفقة الحبوب التي ينتهي سريانها في 18 أيار ستتوقف في غياب التوافق بين المشاركين في المفاوضات.
 
وجاءت تصريحات المسؤول الروسي في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مبادرة البحر الأسود في اسطنبول يومي الأربعاء والخميس على مستوى نواب وزيري الدفاع والشؤون الخارجية. حيث تنتهي مبادرة البحر الأسود في 18 أيار الجاري.
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وردا على سؤال حول خيارات العمل إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد الاتفاقية بحلول 18 أيار، مع مراعاة مصالح الاتحاد الروسي في توريد الأسمدة، بالقول: "إذا فلن تكون موجودة بعد".

واستطرد موضحا: "المبادرة التي تجلب منافع لجانب واحد لا يمكن أن يعترف بها الجميع ويؤكدوها. بطبيعة الحال، نحن نحمي في المقام الأول المصالح الوطنية لروسيا ومنتجيها الزراعيين ومنتجي الأسمدة، وفي النهاية، بالطبع، نقوم بذلك آخذين في الاعتبار الوضع العام في سوق الغذاء العالمية - إنها متقلبة للغاية".

وفي ما يتعلق بتوقيت تمديد الصفقة، أشار فيرشينين إلى أنه تم تقديم مقترحات مختلفة في الاجتماع.

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه كان هناك قرار بالتمديد لمدة 60 يوما، وينتهي في 18 أيار. العمل، والاتصالات مستمرة، ومع ذلك، لا يمكن إلا النظر في كل المواعيد النهائية ورغبات الأطراف الأخرى، لكننا لن نقبل بأي تحد أو تعارض مع مصالحنا". (روسيا اليوم) 
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