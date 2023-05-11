تبون يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

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تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس،رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 أيار الجاريوقام وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، بتسلم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.يذكر أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا. (روسيا اليوم)