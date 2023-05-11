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عربي-دولي

تبون يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

Lebanon 24
11-05-2023 | 13:47
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تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس،رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 أيار الجاري

وقام وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، بتسلم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.
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يذكر أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا. (روسيا اليوم) 
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