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عربي-دولي

بالفيديو.. مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القدس

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:34
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لا تزال التطورات الميدانية تتسارع، مساء الخميس، إثر القصف المتبادل بين إسرائيل وقطاع غزة، ومن بينها مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وعناصر بالجيش الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، تم توثيقها بمقطع فيديو.

ويظهر الفيديو مجموعة من الفلسطينيين وهم يلقون مفرقعات نارية قرب الحاجز، فيما تمر السيارات بين وابل تلك المفرقعات.
 
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ويأتي هذا المشهد في ظل استمرار القصف بين الجانبين، حيث لا تزال رشقات من الصواريخ تُطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وصولا إلى تل أبيب، مساء الخميس.
ودوت صفارات الإنذار مجدداً في تل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف "مقرين للعمليات، و4 راجمات صواريخ، وموقعين عسكريين، وموقعين لإطلاق قذائف هاون"، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن "غارات إسرائيلية جديدة استهدفت منازل ونشطاء ميدانيين في شمال وغرب مدينة غزة".

كذلك، أفادت مصادر طبية في غزة، بإستشهاد شخص وإصابة آخرين في استهداف غارات إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين شمالي القطاع.

وفي وقت سابق الخميس، قُتل إسرائيلي بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة رحوفوت قرب تل أبيب، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي غضون ذلك، دعت أطراف عربية ودولية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بعد 3 أيام من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها مستمرة في دعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ خطوات لتخفيض العنف.

بدوره، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى "هدنة فورية"، لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

كذلك، دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، الخميس، إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثات مع نظرائها في برلين، إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".
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