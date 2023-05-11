وسط التوتر.. دعوات عربية ودولية لوقف التصعيد في غزة





وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها مستمرة في دعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ خطوات لتخفيض العنف.

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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "هدنة فورية"



كذلك، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى "هدنة فورية"، لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل. دعت أطراف عربية ودولية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بعد 3 أيام من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين الجانبين.وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها مستمرة في دعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتخاذ خطوات لتخفيض العنف.كذلك، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى "هدنة فورية"، لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال بوريل في بيان: "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول".

كذلك، طالب المسؤول الأوروبي بـ"احترام القانون الدولي الإنساني"، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

بدورهم، دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، الخميس، إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، معربين عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين، إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".