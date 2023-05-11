الصاروخ الروسي الذي أصاب بولندا.. ما جديد الأزمة؟

إتهم قائد عسكري بولندي بالإهمال، بعد أن تجاهل البحث عن بقايا "صاروخ روسي محتمل" سقط في قلب بولندا، ولم يبلغ أحدا بالحادث الذي وقع في كانون الاول الماضي.

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وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم، أنه في 16 كانون الاول "حذرت السلطات الأوكرانية الجيش البولندي من أن جسما جويا مجهولا يتجه نحو بولندا"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وتابع الجنود البولنديون وزملاؤهم الأميركيون الموجودون في هذا البلد، عن كثب مسار الصاروخ، بما في ذلك من طائراتهم، وفقاً للوزير.وأوضح بلاشتشاك: "أهمل قائد العمليات التزاماته المنصوص عليها في التعليمات، ولم يبلغني عن الحادث ولا حتى مركز الأمن الحكومي ولا الخدمات الأخرى المشمولة بهذه الإجراءات"، من دون كشف اسم المسؤول المتهم".من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أنه "لم يتم إبلاغه بهذه القضية حتى نهاية نيسان، بعد العثور على بقايا الجسم".وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الصاروخ "لم يكن يحمل رأساً مسلحة"، بينما لم تؤكد الحكومة هذه المعلومات.